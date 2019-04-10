Ангарский хоккеист Александр Попов сыграет в финале Кубка Гагарина

СЕГОДНЯ 07:04 2019-04-10T07:07:37+03:00

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Знаменитый ангарский хоккеист Александр Попов в этом сезоне может пополнить свою коллекцию трофеев. В Москве завершилась финальная серия Кубка Гагарина в западной конференции между московским ЦСКА и петербуржским СКА. В матче двух армейских команд, сильнее оказались столичные хоккеисты, победившие со счетом 3:1. 38-летний сибиряк отыграл почти 14 минут и результативными действиями не отметился.

Уже через четыре дня хоккеисты ЦСКА сыграют с победителем восточной конференции омским Авангардом за звание лучшей команды КХЛ. Матч пройдет 13 апреля в Москве на льду ЦСКА Арены. Для ангарчанина Александра Попова эта встреча будет иметь особое значение, ведь в прошлом он провел в составе омичей 18 лет.

Напомним, что в прошлом году Александр Попов вместе с ЦСКА также играл в финале Кубка Гагарина. Тогда москвичи уступили хоккеистам казанского Ак Барса.

СПРАВКА «КП»

Александр Попов родился в 1980 году, начал свою карьеру в составе ангарского «Ермака», дебютировав в 17 лет. После первого же сезона перешел в омский хоккейный клуб Авангард. Где выступал 18 сезонов, тем самым установив клубный рекорд. За это время Александр стал чемпионом России и мира. В 2016 году подписал контракт с ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU