2019-04-10T07:47:43+03:00
Происшествия

Прокатились и бросили: двое студентов угнали девять автомобилей в Иркутске

20-летние угонщики оказались любителями отечественного автопрома
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Прокатились и бросили: двое студентов угнали девять автомобилей в Иркутске.Прокатились и бросили: двое студентов угнали девять автомобилей в Иркутске.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Свердловском районе Иркутска произошла серия угонов. Неизвестные похищали машины, а потом бросали их в разных частях города. Примечательно, что они выбирали исключительно отечественные автомобили.

Очередной жертвой любителей бесплатного прокатиться на чужом авто, стал 53-летний иркутянин. Мужчина припарковал свою «ГАЗель» возле дома на улице Лермонтова, а когда вернулся машины уже и след простыл. Полицейские составили ориентировку на автомобиль и уже спустя пару часов его нашли на берегу реки Ангара. А вместе с ним и угонщиков.

20-летние студенты угнали 8 автомобилей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

20-летние студенты угнали 8 автомобилей.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Ими оказались двое 20-летних студентов одного из местных колледжей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Уже известно, что они причастны еще к 8 угонам. Все автомобили уже возвращены владельцам.

Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном завладении автомобилем без цели хищения. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.

Прокатившись на чужом автомобиле, они бросали машину в безлюдном месте. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокатившись на чужом автомобиле, они бросали машину в безлюдном месте.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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