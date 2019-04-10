Прокатились и бросили: двое студентов угнали девять автомобилей в Иркутске
В Свердловском районе Иркутска произошла серия угонов. Неизвестные похищали машины, а потом бросали их в разных частях города. Примечательно, что они выбирали исключительно отечественные автомобили.
Очередной жертвой любителей бесплатного прокатиться на чужом авто, стал 53-летний иркутянин. Мужчина припарковал свою «ГАЗель» возле дома на улице Лермонтова, а когда вернулся машины уже и след простыл. Полицейские составили ориентировку на автомобиль и уже спустя пару часов его нашли на берегу реки Ангара. А вместе с ним и угонщиков.
20-летние студенты угнали 8 автомобилей.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
- Ими оказались двое 20-летних студентов одного из местных колледжей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Уже известно, что они причастны еще к 8 угонам. Все автомобили уже возвращены владельцам.
Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном завладении автомобилем без цели хищения. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.
Прокатившись на чужом автомобиле, они бросали машину в безлюдном месте.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU