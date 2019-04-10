Месяц в центре временного содержания проведут осквернители могил в Бурятии
На днях изуверская выходка повергла жителей села Бичура республики Бурятия в шок. Пришедшие навестить своих близких и родных на кладбище жители обнаружили десятки оскверненных могил. Надгробные плиты были перевернуты, венки и лампады раскиданы. Люди сразу обратились в полицию.
Через несколько часов были задержаны виновники этого бесчеловечного поступка. Ими оказались местные школьники 8-ми и 9-ти лет. Они сознались, что пришли на кладбище, чтобы похулиганить. Дело было рассмотрено в Бичурском районном суде.
- Принято решение поместить малолетних правонарушителей в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. – Там они проведут 30 суток.
Известно, что оба хулигана из неблагополучных семей, хотя ранее в поле зрения полиции не попадали. Их родители будут возмещать ущерб. Решение об этом будет приниматься в гражданском порядке.
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ИСТОЧНИК KP.RU