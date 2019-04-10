2019-04-10T08:10:44+03:00
Происшествия

Месяц в центре временного содержания проведут осквернители могил в Бурятии

Малолетние вандалы повредили 37 памятников
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
Месяц в центре временного содержания проведут осквернители могил в Бурятии.Месяц в центре временного содержания проведут осквернители могил в Бурятии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

На днях изуверская выходка повергла жителей села Бичура республики Бурятия в шок. Пришедшие навестить своих близких и родных на кладбище жители обнаружили десятки оскверненных могил. Надгробные плиты были перевернуты, венки и лампады раскиданы. Люди сразу обратились в полицию.

Через несколько часов были задержаны виновники этого бесчеловечного поступка. Ими оказались местные школьники 8-ми и 9-ти лет. Они сознались, что пришли на кладбище, чтобы похулиганить. Дело было рассмотрено в Бичурском районном суде.

- Принято решение поместить малолетних правонарушителей в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. – Там они проведут 30 суток.

Известно, что оба хулигана из неблагополучных семей, хотя ранее в поле зрения полиции не попадали. Их родители будут возмещать ущерб. Решение об этом будет приниматься в гражданском порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

37 могил в Бурятии вновь осквернили школьники (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Зимы выселили из трехкомнатной квартиры за долги по ЖКХ
Прокатились и бросили: двое студентов угнали девять автомобилей в Иркутске
В ИГУ прошел международный семинар, в котором приняли участие ученые России и Германии
Ангарский хоккеист Александр Попов сыграет в финале Кубка Гагарина
Полиция задержала поджигателей здания администрации в Бурятии
Предприниматели Приангарья могут принять участие в мероприятиях выставочных компаний из Китая
Научные weekend-ы в Иркутске: тема новой встречи – исчезающие виды животных
Подледная рыбалка на Байкале стала опасной
Боксер из Иркутска завоевал серебро на международном турнире в Болгарии
Прогноз погоды в Иркутске: 10 апреля днем до +15 градусов
Фальшивомонетчики атакуют: в Иркутске стали чаще подделывать деньги
Страховая медицинская компания «СОГАЗ-Мед» приглашает жителей Приангарья принять участие в конкурсе «Народный врач»
В Иркутске сожгли прошлогоднюю траву
Все контракты на ремонт дорог Приангарья в рамках нацпроекта заключат до конца мая
В Иркутске подорожала аренда квартир
Троих мужчин, торговавших наркотиками, задержали в Иркутске
ДТП под Иркутском: водитель «Жигулей» погиб, врезавшись в столб в селе Урик
Полицейские изъяли полкилограмма запрещенного вещества у жителя Бурятии
Самолет футбольного клуба ЦСКА прилетел в Иркутск
37 могил в Бурятии вновь осквернили школьники