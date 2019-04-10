СЕГОДНЯ 08:26 2019-04-10T08:26:43+03:00

Жителя Зимы выселили из трехкомнатной квартиры за долги по ЖКХ Фото: Игорь БУЛАТОВ

За два года он задолжал по счетам 200 тысяч рублей

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В Зиме судебные приставы выселили местного жителя, который задолжал 200 тысяч рублей за коммунальные услуги. Мужчина, снимал трехкомнатную квартиру у местной администрации по договору соцнайма.

-Суд удовлетворил иск городских властей о выселении неплательщика, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Должник не стал сопротивляться и, собрав свои вещи, переехал в общежитие.

Однако этим дело не закончится. Уже известно, что мужчину вскоре ждет еще один суд. Управляющая компания хочет вернуть свои деньги, и готовится подать иск.

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ИСТОЧНИК KP.RU