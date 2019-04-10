2019-04-10T08:26:43+03:00
Общество

Жителя Зимы выселили из трехкомнатной квартиры за долги по ЖКХ

За два года он задолжал по счетам 200 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Жителя Зимы выселили из трехкомнатной квартиры за долги по ЖКХЖителя Зимы выселили из трехкомнатной квартиры за долги по ЖКХФото: Игорь БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Зиме судебные приставы выселили местного жителя, который задолжал 200 тысяч рублей за коммунальные услуги. Мужчина, снимал трехкомнатную квартиру у местной администрации по договору соцнайма.

-Суд удовлетворил иск городских властей о выселении неплательщика, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Должник не стал сопротивляться и, собрав свои вещи, переехал в общежитие.

Однако этим дело не закончится. Уже известно, что мужчину вскоре ждет еще один суд. Управляющая компания хочет вернуть свои деньги, и готовится подать иск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакансии в Иркутске 2019: проще всего найти работу в страховании, медицине и в банках. А список самых востребованных рабочих профессий возглавляют строители, водители и газоэлектросварщики, для них в Иркутске много вакансий. (подробности).

Цвет настроения – черный: почему в Иркутске перекрашивают оранжевые тротуарные ограждения в темные. До конца апреля в городе перекрасят 240 км металлических заборов. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты ЗакСобрания Иркутской области прокомментировали послание губернатора
Пенсионер, сжигая старую траву, устроил пожар в Братском районе
С 13 апреля изменится маршрут автобуса №4 «Университетский-Ц.Рынок» в Иркутске
«Клиника года»: выбираем медучреждения, которым доверяют пациенты
Двух дачных воров, обокравших четыре участка, поймали в Нижнеудинском районе
"Комсомолка" объявляет специальные цены на подписку любимой газеты с 1 апреля
ДТП в Иркутске: 8-летнего ребенка на велосипеде сбила машина на улице Советская
Сергей Левченко поручил снизить ставки транспортного налога и создать торговую сеть с госучастием
Месяц в центре временного содержания проведут осквернители могил в Бурятии
Прокатились и бросили: двое студентов угнали девять автомобилей в Иркутске
В ИГУ прошел международный семинар, в котором приняли участие ученые России и Германии
Ангарский хоккеист Александр Попов сыграет в финале Кубка Гагарина
Полиция задержала поджигателей здания администрации в Бурятии
Предприниматели Приангарья могут принять участие в мероприятиях выставочных компаний из Китая
Научные weekend-ы в Иркутске: тема новой встречи – исчезающие виды животных
Подледная рыбалка на Байкале стала опасной
Боксер из Иркутска завоевал серебро на международном турнире в Болгарии
Прогноз погоды в Иркутске: 10 апреля днем до +15 градусов
Фальшивомонетчики атакуют: в Иркутске стали чаще подделывать деньги
Страховая медицинская компания «СОГАЗ-Мед» приглашает жителей Приангарья принять участие в конкурсе «Народный врач»
В Иркутске сожгли прошлогоднюю траву
Все контракты на ремонт дорог Приангарья в рамках нацпроекта заключат до конца мая
В Иркутске подорожала аренда квартир
Троих мужчин, торговавших наркотиками, задержали в Иркутске
ДТП под Иркутском: водитель «Жигулей» погиб, врезавшись в столб в селе Урик
Полицейские изъяли полкилограмма запрещенного вещества у жителя Бурятии
Самолет футбольного клуба ЦСКА прилетел в Иркутск
37 могил в Бурятии вновь осквернили школьники