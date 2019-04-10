Жителя Зимы выселили из трехкомнатной квартиры за долги по ЖКХ
В Зиме судебные приставы выселили местного жителя, который задолжал 200 тысяч рублей за коммунальные услуги. Мужчина, снимал трехкомнатную квартиру у местной администрации по договору соцнайма.
-Суд удовлетворил иск городских властей о выселении неплательщика, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Должник не стал сопротивляться и, собрав свои вещи, переехал в общежитие.
Однако этим дело не закончится. Уже известно, что мужчину вскоре ждет еще один суд. Управляющая компания хочет вернуть свои деньги, и готовится подать иск.
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ИСТОЧНИК KP.RU