СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-10T10:01:47+03:00

ДТП в Иркутске: 8-летнего ребенка на велосипеде сбила машина на улице Советская. Фото: место аварии. Группа ДТП38Rus. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мальчика с раной на шее доставили в больницу

Изменить размер текста: A A

В Иркутске на улице Советская произошла авария, в которой пострадал ребенок. Выезжая из двора, водитель легковушки «Хендэ» сбил 8-летнего мальчика, который переезжал дорогу на велосипеде. Его доставили в больницу.

– Все нормально, жив и здоров, - написала мама ребенка в социальных сетях. – Небольшая рана на шее, все зашили.

Женщина уточнила, что пока пострадавшего мальчика решили оставить в больнице. По ее словам, водитель и ребенок не увидели друг друга из-за проезжавшей машины. Подробности ДТП уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП под Иркутском: водитель «Жигулей» погиб, врезавшись в столб в селе Урик. По предварительной версии, 55-летний мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. (подробности).

Крупное ДТП в Ангарске: два человека погибли в столкновении трех автомобилей. На трассе «Сибирь» столкнулись УАЗ, «Лада» и «Хендай». (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU