2019-04-10T10:01:47+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске: 8-летнего ребенка на велосипеде сбила машина на улице Советская

Мальчика с раной на шее доставили в больницу
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Иркутске: 8-летнего ребенка на велосипеде сбила машина на улице Советская. Фото: место аварии. Группа ДТП38Rus.ДТП в Иркутске: 8-летнего ребенка на велосипеде сбила машина на улице Советская. Фото: место аварии. Группа ДТП38Rus.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске на улице Советская произошла авария, в которой пострадал ребенок. Выезжая из двора, водитель легковушки «Хендэ» сбил 8-летнего мальчика, который переезжал дорогу на велосипеде. Его доставили в больницу.

– Все нормально, жив и здоров, - написала мама ребенка в социальных сетях. – Небольшая рана на шее, все зашили.

Женщина уточнила, что пока пострадавшего мальчика решили оставить в больнице. По ее словам, водитель и ребенок не увидели друг друга из-за проезжавшей машины. Подробности ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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