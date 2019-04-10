ДТП в Иркутске: 8-летнего ребенка на велосипеде сбила машина на улице Советская
В Иркутске на улице Советская произошла авария, в которой пострадал ребенок. Выезжая из двора, водитель легковушки «Хендэ» сбил 8-летнего мальчика, который переезжал дорогу на велосипеде. Его доставили в больницу.
– Все нормально, жив и здоров, - написала мама ребенка в социальных сетях. – Небольшая рана на шее, все зашили.
Женщина уточнила, что пока пострадавшего мальчика решили оставить в больнице. По ее словам, водитель и ребенок не увидели друг друга из-за проезжавшей машины. Подробности ДТП уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU