2019-04-10T10:47:12+03:00
Происшествия

Двух дачных воров, обокравших четыре участка, поймали в Нижнеудинском районе

Полицейские поймали двух местных жителей 38 и 29 лет
Анна Попова
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Двух дачных воров, обокравших четыре участка, поймали в Нижнеудинском районеДвух дачных воров, обокравших четыре участка, поймали в Нижнеудинском районеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Весна уже близко и первые дачники начинают приезжать на свои участки после зимы. Садоводы Нижнеудинского района, возвращаясь в свои кооперативы, были неприятно удивлены, когда обнаружили, что их дачи ограбили.

Одним из тех, чьей дом обчистили воры, стал 44-летний мужчина. С его участка они вытащили мебель на 15 тысяч рублей. Сыщики смогли найти и задержать преступников.

- Ими оказались двое местных жителей 38 и 29 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, стало известно, что они причастны еще к 3 аналогичным случаям.

Следователи возбуди уголовное дело по статье «Кража». Мужчины уже дали признательные показания. Полицейские продолжают выяснять подробности, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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