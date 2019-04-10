2019-04-10T12:22:49+03:00
Общество

С 13 апреля изменится маршрут автобуса №4 «Университетский-Ц.Рынок» в Иркутске

Уже через три дня автобус №4 будет съезжать с Академического моста по новому пути
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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С 13 апреля изменится маршрут автобуса №4 «Университетский-Ц.Рынок» в Иркутске.С 13 апреля изменится маршрут автобуса №4 «Университетский-Ц.Рынок» в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, иркутяне! С 13 апреля в областном центре изменится схема движения автобуса №4. Поэтому не пугайтесь, когда уже в ближайшую субботу маршрутка не доезжая остановки «Телецентр» свернет направо.

- При движении из микрорайона Университетский автобус №4 после Академического моста будет ехать по новой схеме, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Он пойдет по улицам 3-го Июля, Коммунистической, 4-ой Советской и Седова.

Новая схема движения автобуса. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Новая схема движения автобуса. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

В мэрии Иркутска уточнили, что вместо остановки «Телецентр» автобус будет останавливаться на остановке «Академический мост», напротив улицы Верхняя набережная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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