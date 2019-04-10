С 13 апреля изменится маршрут автобуса №4 «Университетский-Ц.Рынок» в Иркутске
Внимание, иркутяне! С 13 апреля в областном центре изменится схема движения автобуса №4. Поэтому не пугайтесь, когда уже в ближайшую субботу маршрутка не доезжая остановки «Телецентр» свернет направо.
- При движении из микрорайона Университетский автобус №4 после Академического моста будет ехать по новой схеме, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Он пойдет по улицам 3-го Июля, Коммунистической, 4-ой Советской и Седова.
Новая схема движения автобуса. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
В мэрии Иркутска уточнили, что вместо остановки «Телецентр» автобус будет останавливаться на остановке «Академический мост», напротив улицы Верхняя набережная.
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ИСТОЧНИК KP.RU