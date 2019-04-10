Пенсионер, сжигая старую траву, устроил пожар в Братском районе

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-10T12:37:56+03:00

К счастью, никто не пострадал, а нарушителя ждет штраф

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Пожарные постоянно напоминают о возможных последствиях самовольного пала травы. Однако есть и те, кого запрет на сжигание сухостоя не останавливает. Так, в посёлке Илир Братского района 68-летний местный житель, делавший ремонт, решил попутно убрать с участка старую траву.

Мужчина поджёг небольшой участок травы, но из-за сильного ветра огонь разгорелся, да так, что пенсионер уже не смог его потушить. К моменту приезда пожарных пламя полыхало на площади почти в два гектара.

- Пожар потушен, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Нарушителю правил пожарной безопасности выписан штраф.

Пенсионеру, который устроил самовольный пал травы предстоит заплатить пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU