СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-10T12:57:52+03:00

Парламентарии отметили проблемы и задачи, которые, по их мнению, требуют более пристального внимания со стороны региональной власти

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Депутаты ЗакСобрания Иркутской области прокомментировали послание губернатора о положении дел в регионе и основных направлениях областной государственной политики на 2019 год. На сессии областного парламента 10 апреля выступил глава региона Сергей Левченко. Парламентарии – председатели профильных комитетов и руководители фракций отметили проблемы и задачи, которые, по их мнению, требуют более пристального внимания со стороны региональной власти.

Так, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова отметила слабую работу по повышению инвестиционной привлекательности региона.

- Не было озвучено ни одного экономического закона, который необходим Иркутской области, - говорит Наталья Дикусарова – Сегодня мы услышали, как экономика области развивается на базе авиационного завода и Иркутской нефтяной компании, но потребности в регионе гораздо шире. Нужно создавать инвестиционную законодательную базу. Значит, ЗакСобрание снова будет проявлять в этом направлении инициативу.

По мнению председателя комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Ларисы Егоровой, остается непонятным, как область будет развиваться.

- Мне, как жителю Иркутской области, хотелось бы увидеть все программные документы – так называемый план пятилетки, госплан и стратегию социально-экономического развития области, – подчеркнула Лариса Егорова.

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко отметила важность разработки на основе послания губернатора и задач, поставленных в нем, конкретных планов и их воплощения их в жизнь. Зампредседателя комитета по социально-культурному законодательству Ольга Безродных считает, что в послании были отражены практически все проблемные точки.

- Это и мусорная реформа, и капитальный ремонт многоквартирных домов, кадровый голод практически во всех сферах экономики, проблема закрепления молодежи в Приангарье. На мой взгляд, мало акцентов было сделано на сфере здравоохранения. А самое большое количество обращений избирателей касается именно этой темы, - отметила депутат.

Заместитель председателя комитета по бюджету Георгий Любенков акцентировал внимание на проблемах муниципальных образований.

- Впереди еще очень много работы. Нам нужно совместными усилиями депутатов и правительства налаживать процесс межбюджетных отношений, выработать и наконец-то принять стратегию социально-экономического развития региона. Думаю, что депутатский корпус будет помогать правительству Иркутской области справиться с теми задачами, которые были сформулированы в послании, – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU