Восемь ледовых переправ закрыли в Иркутской области
Лед стремительно тает на водоемах Иркутской области. Он пропитывается водой и становится хрупким. Из-за потепления в Приангарье закрыли еще 8 зимних переправ. Из них четыре в Катангском районе.
- На месте бывших переправ установили запрещающие знаки и возвели валы перекрывающие выезд на лед, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В местах, где люди чаще всего выходят на тонкий лед, установили информационные стенды.
Инспекторы МЧС исследуют качество льда на переправах дважды в день. Всего в Приангарье осталось четыре зимних дороги и столько же пеших переходов.
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ИСТОЧНИК KP.RU