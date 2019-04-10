2019-04-10T14:09:19+03:00
Происшествия

Иркутский бизнесмен не вернул 135 миллионов рублей за продажу леса в Китай

Против него возбудили сразу три уголовных дела
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Иркутский бизнесмен не вернул 135 миллионов рублей за продажу леса в Китай. Фото: пресс-служба иркутской таможни.Иркутский бизнесмен не вернул 135 миллионов рублей за продажу леса в Китай. Фото: пресс-служба иркутской таможни.
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Иркутская таможня возбудила три уголовных дела о невозврате денег за экспорт леса в Китай. Фирма из Приангарья отправила партии пиломатериала трем компаниям из Поднебесной. Однако оплата за них так и не поступила.

Таможенники подозревают, что фирма из Иркутска была лишь прикрытием для валютных махинаций, потому что никто из ее руководства не принял никаких попыток вернуть деньги в Россию.

- В срок, предусмотренный внешнеэкономическими контрактами, выручка в 135,3 миллионов рублей так и не поступила, - сообщили в пресс-службе иркутской таможни. – Директор российской фирмы стал фигурантом трех уголовных дел по уклонению о возвращении денег за товар.

Дознаватели изучают все детали преступной схемы, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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