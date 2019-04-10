2019-04-10T14:32:00+03:00
Происшествия

Льдина, упавшая с крыши едва не убила подростка в Усть-Куте: СК начал проверку

По информации следователей, 17 летний парень получил сотрясение головного мозга [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Льдина, упавшая с крыши едва не убила подростка в Усть-Куте: СК начал проверкуЛьдина, упавшая с крыши едва не убила подростка в Усть-Куте: СК начал проверкуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следственный комитет начал доследственную проверку инцидента в Усть-Куте. Напомним, что от трагедии школьника спасли считанные сантиметры и доли секунды. Подросток выходил из подъезда, как в этот же самый момент, с крыши двухэтажного дома упала глыба льда и с грохотом разбилась об асфальт.

Льдина, упавшая с крыши, едва не убила подростка в Усть-Куте.Видео: "Усть-Кут24"

-Начата доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – По предварительной информации, 17-летнему подростку, который обратился в больницу, диагностировали сотрясение головного мозга.

Видео ЧП, которое чуть не унесло жизнь юноши, вызвало шквал негодования среди местных жителей. В управляющей компании, куда обратился корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске, рассказали, что произошел форс-мажор. Однако свою вину коммунальщики не отрицают, в компании уже начали внутреннюю проверку и обещают навестить пострадавшего подростка.

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В сантиметрах от гибели: льдина, упавшая с крыши едва не убила подростка в Усть-Куте. Она упала, когда школьник выходил из подъезда. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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