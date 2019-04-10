СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-10T16:56:17+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 11 апреля порывы ветра до 16 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске 11 апреля - переменная облачность, утром и днем в четверг пойдет небольшой мокрый снег. Ветер подует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, ожидаются порывы 11-16 м/с. Температура ночью +1…-1, днём воздух прогреется до +4…+6 градусов.

- По области - переменная облачность, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Будет идти мокрый снег и снег.

Ветер в Приангарье - западный, северо-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с. Температура в регионе ночью +1…-4, при прояснении -9…-14. Днем столбики уличных термометров покажут +1…+6, местами -1… -6 градусов.

Водители, будьте внимательны! На дорогах области - гололедица и снежный накат.

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ИСТОЧНИК KP.RU