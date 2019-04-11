2019-04-11T04:59:07+03:00
Общество

Восьмилетняя девочка пропала в Усть-Куте Иркутской области

Последний раз школьницу видели 10 апреля
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: ГУ МВД РФ по Иркутской областиФото: ГУ МВД РФ по Иркутской области
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Ушла и не вернулась. Вчера, 10 апреля, 8-летнаяя Даша Данилова около 15.00 вышла из своего дома по улице Володарского в городе Усть-Кут Иркутской области, с тех пор ее никто не видел.

- Приметы девочки: худощавое телосложение, рост 140-145 см, волосы светлые длинные, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Одета Даша была в черную куртку с розовыми сердечками, синие джинсы, коричневые сапоги и белую шапку с помпоном.

- Сыщики сейчас делают все возможное, чтобы найти ребенка, - отмечают полицейские. - Ее ищут 100 наших сотрудников и 50 волонтеров.

Всех, кто видел школьницу после 15.00 10 апреля или знают, где она, пожалуйста, позвоните в дежурную часть полиции по телефону: 8 (39565) 5-01-43, 5-17-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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