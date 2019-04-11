2019-04-11T04:57:18+03:00
Общество

Два дома-памятника отреставрируют в Иркутске в этом году

Еще для двух готовят проектную документацию
Мария КНЯЗЕВА
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Два дома-памятника отреставрируют в Иркутске в этом годуДва дома-памятника отреставрируют в Иркутске в этом годуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сохранить историю для потомков. В Иркутске до конца 2019 года планируется отреставрировать два объекта культурного наследия. Это дома-памятники. Первый находится на Тимирязева, 40 – это «доходный дом». Второй – на ул. Сурикова, 9 – жилой дом 1850-1890-е года.

- Также сейчас восстанавливают еще четыре объекта, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – Они расположены по адресам Октябрьской Революции, 20; Радищева, 5; Черемховский переулок, 2 и Декабрьских Событий, 17. Готовят документы и еще для двух памятников.

Реставрация ведется за счет инвесторов. Здания потом приспособят под современные нужды: магазины, офисы, административные здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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