СЕГОДНЯ 04:57 2019-04-11T04:57:18+03:00

Два дома-памятника отреставрируют в Иркутске в этом году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще для двух готовят проектную документацию

Изменить размер текста: A A

Сохранить историю для потомков. В Иркутске до конца 2019 года планируется отреставрировать два объекта культурного наследия. Это дома-памятники. Первый находится на Тимирязева, 40 – это «доходный дом». Второй – на ул. Сурикова, 9 – жилой дом 1850-1890-е года.

- Также сейчас восстанавливают еще четыре объекта, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – Они расположены по адресам Октябрьской Революции, 20; Радищева, 5; Черемховский переулок, 2 и Декабрьских Событий, 17. Готовят документы и еще для двух памятников.

Реставрация ведется за счет инвесторов. Здания потом приспособят под современные нужды: магазины, офисы, административные здания.

Читайте также:

В сантиметрах от гибели: льдина, упавшая с крыши едва не убила подростка в Усть-Куте

ИСТОЧНИК KP.RU