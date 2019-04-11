Два дома-памятника отреставрируют в Иркутске в этом году
Сохранить историю для потомков. В Иркутске до конца 2019 года планируется отреставрировать два объекта культурного наследия. Это дома-памятники. Первый находится на Тимирязева, 40 – это «доходный дом». Второй – на ул. Сурикова, 9 – жилой дом 1850-1890-е года.
- Также сейчас восстанавливают еще четыре объекта, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – Они расположены по адресам Октябрьской Революции, 20; Радищева, 5; Черемховский переулок, 2 и Декабрьских Событий, 17. Готовят документы и еще для двух памятников.
Реставрация ведется за счет инвесторов. Здания потом приспособят под современные нужды: магазины, офисы, административные здания.
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ИСТОЧНИК KP.RU