Требовали оплатить чужие долги: назойливых коллекторов оштрафовали в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:09 2019-04-11T07:09:49+03:00

За частые звонки им придется заплатить 400 тысяч рублей

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Перешли черту. В Иркутске суд оштрафовал коллекторов, которые слишком настойчиво требовали у должников вернуть деньги. Частное агентство из Ульяновска донимало двух жителей Приангарья, чтобы они заплатили долги незнакомых им людей.

- Двое жителей Иркутска обратились с заявлениями на коллекторскую контору, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Оказалось, что фирма находится в Ульяновске, и она состоит в реестре коллекторских агентств.

По решению Октябрьского районного суда, признали виновной и обязали заплатить штраф в 400 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU