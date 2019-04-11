Заключенные колонии № 3 Иркутска смогут написать «Тотальный диктант»

СЕГОДНЯ 07:23 2019-04-11T07:23:28+03:00

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Около 50 человек, отбывающих наказание в исправительной колонии № 3 города Иркутска, подали заявки на участие в акции «Тотальный диктант». В этом году проверить свою грамотность можно будет на 25 общественных площадках города. В числе них культурно-просветительский центр Святителя Иннокентия и городское колесо обозрения. А теперь такая возможность появится и у людей из мест не столь отдаленных.

- Проведение диктанта в таком необычном месте стало возможным благодаря нашему сотрудничеству с общественной организацией, - рассказала координатор проекта «Тотальный диктант» в Иркутске Людмила Добосова. - Организация обратилась к нам с таким предложением, а поскольку мы делаем диктант для всех, кто умеет писать, мы решили провести его и для заключенных.

Напомним, акция «Тотальный диктант» состоится 13 апреля в 13.00 дня. Иркутяне примут участие в проекте уже в девятый раз. Также написать текст можно будет и в онлайн сервисе в интернете. Зарегистрироваться на площадки можно на сайте проекта totaldict.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU