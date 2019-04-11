СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-11T09:30:09+03:00

Мужчину, застрелившего из ружья своего племянника, осудили в Качугском районе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Его приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы

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Семейный конфликт обернулся трагедией в Качугском районе. Местный житель выпивал спиртное вместе со своим племянником, когда под действием алкоголя между родственниками вспыхнула ссора. В ярости мужчина достал хранившийся в доме обрез ружья и выстрелил в голову молодого человека.

- Парень скончался на месте, в суде мужчина рассказал, что убил племянника из-за его угроз, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Однако эта версия не нашла подтверждения.

Жителя Качугского района признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия и приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU