2019-04-11T09:30:09+03:00
Происшествия

Мужчину, застрелившего из ружья своего племянника, осудили в Качугском районе

Его приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Мужчину, застрелившего из ружья своего племянника, осудили в Качугском районе.Мужчину, застрелившего из ружья своего племянника, осудили в Качугском районе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Семейный конфликт обернулся трагедией в Качугском районе. Местный житель выпивал спиртное вместе со своим племянником, когда под действием алкоголя между родственниками вспыхнула ссора. В ярости мужчина достал хранившийся в доме обрез ружья и выстрелил в голову молодого человека.

- Парень скончался на месте, в суде мужчина рассказал, что убил племянника из-за его угроз, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Однако эта версия не нашла подтверждения.

Жителя Качугского района признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия и приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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