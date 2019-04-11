2019-04-11T09:42:38+03:00
Происшествия

Двое жителей Иркутской области расчленили и закопали своего собутыльника

Уголовное дело передали в Иркутский областной суд
Олег ФЕДОРОВ
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Двое жителей Иркутской области расчленили и закопали своего собутыльника.Двое жителей Иркутской области расчленили и закопали своего собутыльника.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Очередное застолье закончилось убийством в Нижнеудинске. В гости к местному жителю заглянули его знакомая семейная пара. 38-летний мужчина и его 35-летняя спутница принесли с собой алкоголь. Во время посиделок начался конфликт. Тогда приятели решили заколоть хозяина квартиры ножом. После убийства злоумышленники решили расчленить его труп. А поздно вечером его вытащили на улицу и закопали возле дома. Мужчину и женщину удалось задержать по горячим следам.

- На задержанных завели уголовное дело по незаконному проникновению в жилище, кражу и убийству, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Кроме того, после убийства преступники похитили имущество на общую сумму 13 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для дальнейшего рассмотрения. На время следствия подозреваемые жители Нижнеудинска помещены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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