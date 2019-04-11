Подозреваемые в избиении полицейских предстанут перед судом в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-11T10:32:29+03:00

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Полиция Нижнеудинска пресекла деятельность настоящей банды как из 90-х. Они наводили страх и ужас на местных жителей. Так в апреле 2018 года несколько человек около дома по улице Гоголя в Нижнеудинске напали и избили инспекторов ДПС, которые находились на дежурстве. Вскоре стало известно, что злоумышленники тесно связаны с криминальным миром.

Еще раньше, с декабря по март 2017 года они совершали рейдерские набеги на частных предпринимателей. Так, у местной жительницы они вымогали 100 тысяч рублей, у бизнесмена из лесной сферы 3 миллиона рублей, а руководителю службы такси «посоветовали» ежемесячно платить по 5 тысяч рублей за охрану.

- Следователи и полиция собрали доказательства, которые подтверждают вину задержанных, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Двое из них помещены под стражу, а один находится под домашним арестом.

Первый заместитель прокурора Иркутской области уже утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело передано в Нижнеудинский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU