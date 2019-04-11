Грабителей товарных поездов задержали в Бурятии

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-11T11:27:45+03:00

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Сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте задержали двоих мужчин, которые грабили грузовые контейнеры. «Предприимчивые» местные жители заприметили одиноко стоящие на железнодорожных путях грузовые контейнеры недалеко от поселка Онохой в республике Бурятия.

Мужчины воспользовались тем, что их никто не охранял, и решили вскрыть их. Несколько ночей подряд мужчины проникали в грузовые контейнеры. Вместе с собой прихватывали запасные части к автомобилям, красящие средства и продукты питания.

- Общий ущерб от их краж составил более 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Ранее задержанные привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

Похищенные вещи удалось обнаружить. Подозреваемые задержаны и помещены под стражу. На них завели уголовные дела по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU