34 машины выдворили спасатели со льда иркутского водохранилища за день
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели рейд в поисках людей, которые все еще выезжают на лед в Иркутском районе. Вместе с ними были сотрудники полиции и представители территориального отдела контроля, надзора и рыбоохраны.
По приезду на Курминский залив, одно из самых популярных мест у любителей подледной рыбалки, участники рейда обнаружили огромное количество автомобилей, которые находились на льду.
В итоге 34 водителям были вынесены предупреждения, двоим выписали штраф за неповиновение.
- Сегодня открытая вода уже наблюдается в районе основного русла Иркутского водохранилища, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения Андрей Голубев. - У берегов почти по всему периметру водохранилища многочисленные промоины.
Сейчас толщина льда составляет 50-80 миллиметров и находится на нем крайне опасно. Цель таких рейдов как раз и состоит в том, чтобы донести до людей мысль, что никакой улов не стоит их жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU