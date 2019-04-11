2019-04-11T12:38:46+03:00
Общество

34 машины выдворили спасатели со льда иркутского водохранилища за день

Толщина льда становится опасно малой
Олег ФЕДОРОВ
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34 машины выдворили спасатели со льда иркутского водохранилища за день.34 машины выдворили спасатели со льда иркутского водохранилища за день.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели рейд в поисках людей, которые все еще выезжают на лед в Иркутском районе. Вместе с ними были сотрудники полиции и представители территориального отдела контроля, надзора и рыбоохраны.

По приезду на Курминский залив, одно из самых популярных мест у любителей подледной рыбалки, участники рейда обнаружили огромное количество автомобилей, которые находились на льду.

В итоге 34 водителям были вынесены предупреждения, двоим выписали штраф за неповиновение.

- Сегодня открытая вода уже наблюдается в районе основного русла Иркутского водохранилища, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения Андрей Голубев. - У берегов почти по всему периметру водохранилища многочисленные промоины.

Сейчас толщина льда составляет 50-80 миллиметров и находится на нем крайне опасно. Цель таких рейдов как раз и состоит в том, чтобы донести до людей мысль, что никакой улов не стоит их жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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