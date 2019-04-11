2019-04-11T14:08:27+03:00
Общество

Выставка разбитых автомобилей прошла в Иркутске

Инспекторы ГИБДД показали будущим водителям последствия нарушений ПДД
Анна ПОПОВА
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Выставка разбитых автомобилей прошла в Иркутске.Выставка разбитых автомобилей прошла в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Почти каждый день в сводки новостей попадают водители, нарушившие правила безопасности. Полицейские напомнили будущим автомобилистам, к каким последствиям приводят нарушения правил дорожного движения. Так в столице Приагарья вновь открылась выставка разбитых машин.

- Гостям выставки рассказали историю каждой машины и об их владельцах, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Надеемся, что они вынесут урок из этого.

Полицейские планируют, что выставку посетят еще несколько экскурсий из автошкол Иркутска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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