Прогноз погоды в Иркутске: 12 апреля днем +7

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-11T16:19:35+03:00

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В Иркутске 12 апреля - переменная облачность, ночью без осадков, днём пойдет небольшой мокрый снег. Ветер дует северо-западный 5-10 м/с, днём ожидаются порывы 11-16 м/с. Температура ночью около -4 градусов, днём воздух прогреется до +5…+7.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет западный, северо-западный 5-10 м/с, ночью начнутся порывы до 15 м/с, днем их сила только окрепнет - 15-20 м/с.

Температура в Приангарье ночью -4…-9, при прояснении -14…-19, в Катангском районе -12…-17, в пониженных формах рельефа по прогнозам синоптиков до -20. Днем в регионе +3…+8, местами 0…-5 градусов.

Внимание! На дорогах Иркутской области – гололедица и снежный накат.

ИСТОЧНИК KP.RU