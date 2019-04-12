СЕГОДНЯ 03:31 2019-04-12T03:31:03+03:00

Библионочь 2019 пройдет в Иркутске 20 апреля. Фото: Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского

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Библионочь 2019 пройдет в Иркутской областной библиотеке им. И. И Молчанова-Сибирского 20 апреля. Тема события - «Театр наизнанку».

- Этажи библиотеки будут поделены на условные локации театра: «Камерная сцена», «Вернисаж», «Бутафорский цех», «Оркестровая яма», «Театральный музей», «Гримерная», «Основная сцена», «Афишный цех», - рассказали в пресс-службе библиотеки. - Каждый посетитель может выбрать локацию по душе или побывать сразу на всех.

Начнется акция в 20.00, а продлится до полуночи. За это время иркутяне смогут посетить мастер-классы от иркутских актеров, режиссеров. Посмотреть спектакли, cфотографировать инсталляции, поучаствовать в игре квиз по выставке «Собери театр», побывать в книгохранилище – все это будет доступно «полуночникам». Кстати, побывать ночью в царстве книг смогут и дети. Для них приготовлена отдельная программа на третьем этаже - «Детский театр».

Однако, попасть на Библионочь 2019 можно только по приглашениям. Взять их можно в «Молчановке» с 16 апреля или скачать на телефон с официального сайта Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского.

ИСТОЧНИК KP.RU