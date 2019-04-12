Скрытые проверки общественного транспорта проводит ГИБДД в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:43 2019-04-12T04:46:04+03:00

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Инспекторы ГИБДД провели скрытые проверки троллейбусов в Иркутске. Полицейские смотрели как ведут себя на дороге водители общественного транспорта.

- Выявлен ряд нарушителей правил дорожного движения, - сообщают в ГИБДД. - По окончанию своего маршрута водители общественного транспорта привлечены к административной ответственности.

Пока проверили 15 троллейбусов и выявили 10 правонарушений. Кроме того, автоинспекторы на конечных остановках маршрутов провели техническое состояние данного вида транспорта. Так, четыре троллейбуса пришлось отправить на штрафстоянку из-за неисправного рулевого управления. С начала 2019 года в областном центре произошло 22 ДТП с участием данного вида транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU