2019-04-12T05:17:23+03:00
Общество

Купил водительское удостоверение в Интернете: автомобилиста задержали в Иркутской области

С начала года это уже третий случай
Мария КНЯЗЕВА
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Купил водительское удостоверение в Интернете: автомобилиста задержали в Иркутской областиКупил водительское удостоверение в Интернете: автомобилиста задержали в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На посту ГИБДД «Рубеж» в Слюдянском районе Иркутской области для проверки документов остановили очередного автомобилиста. Водительское удостоверение вызвало сомнения у полицейского. Документ был отправлен на экспертизу.

- Водительское удостоверение действительно оказалось поддельным, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Оказалось, водитель из Красноярска решил добавить себе в документ еще несколько категорий и заказал «права» в Интернете. Сейчас 31-летнему мужчине грозит штраф в 80 тысяч рублей или обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или же арест до 6 месяцев. Что ждет нарушителя - решит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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