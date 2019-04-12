Пьяный мотоциклист без прав вез своего друга с наркотиками в Балаганском районе
В Балаганском районе инспекторы ГИБДД задержали двух местных жителей. Двое мужчин ехали на мотоцикле «Днепр» без мотошлемов и этим привлекли внимание полицейских. Остановив парочку, инспекторы учуяли запах спиртного от водителя, пройти освидетельствование он отказался.
- Во время проверки оказалось, что мужчина уже был лишен водительских прав за нетрезвое вождение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – У его пассажира, 30-летнего местного жителя нашли пакет с наркосодержащим растением.
Теперь на обоих приятелей возбуждены уголовные дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU