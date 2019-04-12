СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-12T08:57:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятеро безработных жителей поселков Восточный и Машзавод в возрасте от 19 до 21 года были задержаны сотрудниками полиции и силами ОМОНа. Оперативники знали, что они зарабатывают на жизнь не честным способом. В своих же микрорайонах они по ночам вскрывали гаражи и боксы. Подсоединяли один конец троса к машине, а другой к двери и вырывали ее. А после заходили во внутрь и брали все что заблагорассудится: аккумуляторы, запчасти от кузова, колеса. Так друзья обчистили шесть гаражей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/702723" frameborder="0"></iframe> Угрожали студенткам обрезом: в Бурятии задержали банду грабителей.МВД республики Бурятия

А в конце февраля их навели на квартиру, где должна была быть вечеринка и много денег. Двое злоумышленников ворвались в квартиру на улице Ключевской, ее снимали студентки. Угрожая девушкам обрезом, они похитили три мобильных телефона и сумку.

- Ущерб от их краж составил более 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. - Ранее почти все члены банды привлекались к уголовной ответственности.

Сейчас на них завели уголовные дела по статьям кража и вооруженное разбойное нападение. Один подозреваемый заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Еще трое их подельников находятся под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU