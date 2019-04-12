2019-04-12T08:57:24+03:00
Происшествия

Угрожали студенткам обрезом: в Бурятии задержали банду грабителей

Общий ущерб от их краж более миллиона рублей
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
Угрожали студенткам обрезом: в Бурятии задержали банду грабителей.Угрожали студенткам обрезом: в Бурятии задержали банду грабителей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Пятеро безработных жителей поселков Восточный и Машзавод в возрасте от 19 до 21 года были задержаны сотрудниками полиции и силами ОМОНа. Оперативники знали, что они зарабатывают на жизнь не честным способом. В своих же микрорайонах они по ночам вскрывали гаражи и боксы. Подсоединяли один конец троса к машине, а другой к двери и вырывали ее. А после заходили во внутрь и брали все что заблагорассудится: аккумуляторы, запчасти от кузова, колеса. Так друзья обчистили шесть гаражей.

Угрожали студенткам обрезом: в Бурятии задержали банду грабителей.МВД республики Бурятия

А в конце февраля их навели на квартиру, где должна была быть вечеринка и много денег. Двое злоумышленников ворвались в квартиру на улице Ключевской, ее снимали студентки. Угрожая девушкам обрезом, они похитили три мобильных телефона и сумку.

- Ущерб от их краж составил более 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. - Ранее почти все члены банды привлекались к уголовной ответственности.

Сейчас на них завели уголовные дела по статьям кража и вооруженное разбойное нападение. Один подозреваемый заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Еще трое их подельников находятся под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ИГУ объявляет набор на специальность среднего профессионального образования «Гостиничный сервис»
Пьяный мотоциклист без прав вез своего друга с наркотиками в Балаганском районе
Купил водительское удостоверение в Интернете: автомобилиста задержали в Иркутской области
Скрытые проверки общественного транспорта проводит ГИБДД в Иркутске
Библионочь 2019 пройдет в Иркутске 20 апреля
Прогноз погоды в Иркутске: 12 апреля днем +7
Губернатор подал иск: Дума Иркутска готова отстаивать свою позицию в суде
Выставка разбитых автомобилей прошла в Иркутске
Губернатор Приангарья подал в суд на Думу Иркутска
34 машины выдворили спасатели со льда иркутского водохранилища за день
Грабителей товарных поездов задержали в Бурятии
Подозреваемые в избиении полицейских предстанут перед судом в Иркутской области
Братские школьники стали лучшими на международном фестивале в Пекине
Двое жителей Иркутской области расчленили и закопали своего собутыльника
Мужчину, застрелившего из ружья своего племянника, осудили в Качугском районе