2019-04-12T10:01:03+03:00
Происшествия

«КамАЗ» провалился под лед на закрытой переправе в Иркутской области

Грузовик застрял задними колесами на тонком льду реки Лена
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«КамАЗ» провалился под лед на закрытой переправе в Иркутской области.«КамАЗ» провалился под лед на закрытой переправе в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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С каждым днем в Приангарье становится все теплее. А это значит, что лет на водоемах Иркутской области уже непрочный. Инспекторы МЧС закрывают одну зимнюю переправу за другой. Однако не всех водителей это останавливает.

Одним из них стал шофер «КамАЗ», который приехал из Якутии. Чтобы сэкономить на топливе и времени в пути, мужчина решил срезать по льду реки Лена через закрытую переправу «Жигалово-Тутура».

- Задние колеса грузовика ушли под воду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – На нарушителя составлен протокол за выезд на лед вне переправы.

По словам спасателей, автомобилисты зачастую игнорируют не только запрещающие знаки и аншлаги, но и объезжают выставленные бетонные блоки и шлагбаумы.

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Восемь ледовых переправ закрыли в Иркутской области. Всего в Приангарье осталось четыре зимних дороги. (подробности).

МЧС: выходить на лед Иркутского водохранилища небезопасно. Спасатели предупреждают, что на поверхности водоема появилось множество проталин. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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