Объездную трассу в обход Усолья и Тельмы построят в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-12T11:32:11+03:00

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Многие автомобилисты Иркутской области не понаслышке знают об участке трассы Р-255 «Сибирь», который проходит через Усолье-Сибирское и поселок Тельма. В день там проезжает более 15 тысяч машин. Так что в утренние часы пик водители едва ли проезжают эти 50 километров за час.

Дорожные службы уже начали процесс оценки и выкупа земель под строительство новой транзитной дороги, которая позволит сократить время в пути.

Схема новой объездной дороги. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- Подготавливаются документы и территории к археологическим и начальным строительно-монтажным работам, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье». – Новый участок позволит увеличить поток машин и скорость их движения. Ширина проезжей части будет увеличена с 7 до 15 метров.

По проекту дорожных служб там появятся четырехполосная дорога и три двухуровневых развязки, а также два надземных перехода. Кроме того, там появятся четыре автобусных остановки. Все работы планируют закончить в 2024 году. Общая стоимость проекта около 17 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU