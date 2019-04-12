СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-12T12:11:56+03:00

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На пульт дежурного полиции поступило сообщение о том, что только что совершено дерзкое ограбление фирмы по выдаче микрозаймов. Средь бела дня в офис компании ворвался мужчина с капюшоном на голове и, угрожая оружием, завернутым в пакет, отобрал у продавщицы мобильный телефон и 9 тысяч рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/702764" frameborder="0"></iframe> Вооруженный иркутянин ограбил фирму по выдаче микрозаймов.ГУ МВД по Иркутской области

Благодаря камерам видеонаблюдения и опросам свидетелей, злоумышленника удалось очень скоро найти. При задержании выяснилось, что мужчина использовал так называемый макет огнестрельного оружия.

- Подозреваемым оказался 46-летний ранее судимый житель Иркутска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На месте преступления он оставил улику.

На напавшего грабителя завели уголовное дело по статье разбой. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU