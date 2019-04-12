На 9 троллейбусов увеличится городской автопарк в Иркутске

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-12T13:15:57+03:00

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В Иркутске дополнительно купят девять новых троллейбусов. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников рассказал об этом во время своего отчёта о проделанной работе за 2018 год. Они нужны, чтобы организовать нормальное и регулярное движение по Академическому мосту через Ангару.

- В Иркутске появится новый троллейбусный маршрут №5, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Его планируют запустить в сентябре 2019 года.

В 2019 году также будет проложен маршрут до микрорайона Университетский, дальше его планируют продолжить до улицы Маршала Конева.

Мэр отметил, что запуск троллейбуса через Академический мост станет серьезным барьером для недобросовестных перевозчиков, которые пользуются тем, что через этот мост не ходит городской транспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU