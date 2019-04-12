2019-04-12T13:50:35+03:00
Общество

Пассажиру стало плохо в зале прилета: учения прошли в иркутском аэропорту

По легенде, у прилетевшей из Пекина женщины обнаружили опасную инфекцию [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пассажиру стало плохо в зале прилета: учения прошли в иркутском аэропорту. Фото: пресс-служба иркутского аэропортаПассажиру стало плохо в зале прилета: учения прошли в иркутском аэропорту. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта
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В иркутском аэропорту у пассажирки, прилетевшей из Пекина обнаружили признаки опасной инфекции. Во время полета женщина чувствовала себя хорошо, но в зале прилета у нее наступила внезапная слабость и она обратилась к специалистам пограничной службы. Те, в свою очередь передали информацию диспетчеру. Проведение паспортного контроля и выдача багажа были немедленно приостановлены. У прибывшего самолёта и у входа в здание аэровокзала выставили оцепление.

К счастью, это не реальная ситуация, а легенда, которую 12 апреля во время учений отрабатывали сотрудники иркутского аэропорта.

Фото: пресс-служба иркутского аэропорта

Фото: пресс-служба иркутского аэропорта

- Эти учения мы проводили по инициативе Роспотребнадзора, - рассказывают в пресс-службе иркутского аэропорта. - Главная их задача – отработать первичные противоэпидемические и лечебно-профилактические мероприятия при выявлении пассажира с подозрением на инфекционное заболевание.

Учения закончились тем, что специалисты здравпункта аэропорта в костюмах индивидуальной защиты опросили пассажирку, узнали, с кем женщина контактировала. После этого на машине скорой помощи ее доставили в изолятор, а затем в Иркутскую областную инфекционную больницу. В это время бригада дезинфекции обработала зал прилета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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