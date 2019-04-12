Двое жителей Тайшета избили на заправке своего знакомого ради денег и телефона

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-12T14:21:15+03:00

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Тайшетский городской суд вынес приговор двум местным жителям, которые избили и ограбили своего знакомого. 41-летний мужчина выпивал алкоголь вместе со своим 29-летним приятелем. Захмелевшие друзья приехали на заправку по улице Транспортная, где встретив своего знакомого, решили ограбить его. Начав избиение прямо на АЗС, нападавшие затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении. Это произошло в январе 2018 года.

- Оказалось, что они приехали со своей жертвой в гараж, где продолжили наносить удары, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Один из них отобрал у потерпевшего дорогой сотовый, ювелирные украшения и деньги.

Когда избитого мужчину отпустили, он написал заявление на своих мучителей. Суд признал их виновными, приговорив 41-летнего жителя Тайшета к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, его 29-летний приятель получил 1 год и 8 месяцев в колонии поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU