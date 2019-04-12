В Иркутске оштрафовали блогеров прокативших сноубордиста на крыше автомобиля

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-12T15:45:26+03:00

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В соцсетях появился ролик, на котором мужчина в горнолыжном костюме стоя на сноуборде, который прикреплен к крыше внедорожника, едет по улице Ленина в Иркутске. Видео быстро набрало популярность. Увидели его не только жители Приангарья, но и полицейские. Оказалось, что в погоне за популярностью, блогеры нарушили правила дорожного движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/702854" frameborder="0"></iframe> Блогеры прокатили сноубордиста на крыше автомобиля в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области

– Авторами ролика оказались двое жителей Иркутска 32 и 27 лет, - сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское». – На нарушителей составили административные протоколы. Свою вину они полностью признали.

Инспекторы ГИБДД напомнили блогерам о том, что погоня за популярность в сети могла привести к трагедии.

Напомним, что это уже не первый случай, когда иркутяне нарушают ПДД ради красивого кадра и лайков в соцсетях. Ранее несколько сибиряков получили штрафы за то, что выехали на тротуар.

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ИСТОЧНИК KP.RU