2019-04-12T16:27:34+03:00
Происшествия

Мужчину, который оплатил свои покупки чужой карточкой, ищут в Братске

Братчанин нашел карту с бесконтактной оплатой и потратил с нее более 2500 рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Мужчину, который оплатил свои покупки чужой карточкой, ищут в БратскеМужчину, который оплатил свои покупки чужой карточкой, ищут в БратскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Современные технологии облегчают жизнь, вот и карты бесконтактной системы оплаты помогают не вводить каждый раз пароль при быстрых покупках. Однако, если потерять такую карточку и не заблокировать счет, то можно легко остаться без денег. В такую ситуацию попала 53-летняя жительница Братска. Женщина обратилась в полицию, где рассказала сыщикам, что с ее потерянной банковской карты сняли 2500 рублей.

- Чужой картой воспользовался неизвестный мужчина, который оплатил свои покупки в нескольких магазинах на улице Вокзальная, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Это пожилой мужчина плотного телосложения, возможно, он носит очки. Братчанин был одет в куртку в зеленую куртку.

Всех, кто узнал мужчину, либо знает его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции. Полицейские предлагают жителю Братска явится к ним добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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