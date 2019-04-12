Мужчину, который оплатил свои покупки чужой карточкой, ищут в Братске
Современные технологии облегчают жизнь, вот и карты бесконтактной системы оплаты помогают не вводить каждый раз пароль при быстрых покупках. Однако, если потерять такую карточку и не заблокировать счет, то можно легко остаться без денег. В такую ситуацию попала 53-летняя жительница Братска. Женщина обратилась в полицию, где рассказала сыщикам, что с ее потерянной банковской карты сняли 2500 рублей.
- Чужой картой воспользовался неизвестный мужчина, который оплатил свои покупки в нескольких магазинах на улице Вокзальная, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Это пожилой мужчина плотного телосложения, возможно, он носит очки. Братчанин был одет в куртку в зеленую куртку.
Всех, кто узнал мужчину, либо знает его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции. Полицейские предлагают жителю Братска явится к ним добровольно.
ИСТОЧНИК KP.RU