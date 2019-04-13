СК разбирается в причинах смерти двухлетнего ребенка в больнице Иркутска

СЕГОДНЯ 05:28 2019-04-13T05:28:40+03:00

Девочка попала в реанимацию, врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли

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Задача следователей очень сложная и щепетильная. Им предстоит восстановить в мельчайших подробностях, что привело к заболеванию двухлетней девочки, когда родители обратились за медицинской помощью, как ее лечили, вовремя ли прописывали необходимые препараты, с каким диагнозом она попала в реанимацию и что привело к ее смерти. Все это в деталях должны восстановить .в следственном отделе по Свердловскому району Иркутска.

-Пятого апреля в инфекционной больнице Иркутска скончалась девочка, 2017 г.р,, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области. - . С заявлением родители ребенка обратились в прокуратуру и Следственное управление СК РФ по Иркутской области. Незамедлительно была начата доследственная проверка, изъята медицинская документация. По результатам проверки возбуждено уголовное дело.

Расследование, как всегда в таких случаях, ведется по статье - (причинение смерти вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Сейчас уже допрошены руководство и медперсонал больницы, назначены судебно-медицинские экспертизы. Говорить о том, кто виноват в трагедии, пока нельзя. Расследование уголовного дела продолжается, точу в этой истории, после всех разбирательств, поставит суд..

ИСТОЧНИК KP.RU