СЕГОДНЯ 07:38 2019-04-13T07:38:22+03:00

Мы заплатим вам 35 тысяч: именно эту сумму чаще всего называют работодатели в Иркутске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Разница кажется невеликой: среднее предложение 35.200 в Иркутске и 33.800 в Улан-Удэ. Но оно есть, и весьма существенно. При этом те, кто ищет работу в Приангарье, хотели бы получать ( опять же в среднем) 36 тысяч 100 рублей, а в Бурятии - 35 тысяч 300. Конечно, все зависит от того, на какую должность претендует человек.

Аналитики HeadHunter, а этом сайте чаще ищут вакансии люди с образованием, изучили рынок труда. По их данным, количество тех, кто ищет работу, в регионе выросло на 13% по сравнению ситуацией, какая была характерна для начала прошлого года. Каждый месяц кандидаты только на этом ресурсе создавали 25 тысяч резюме. К марту, с увеличением числа тех, кто в поиске работы, выросла и конкуренция.

- Так, в январе в среднем на вакансию претендовали пять кандидатов, а в марте конкурс составил шесть соискателей на место, - сообщает руководитель пресс-службы HeadHunter ФО. Елана Таращук. -Этот уровень считается умеренным, но в пользу работодателя. Выше всего уровень конкуренции у начинающих специалистов (шестнадцать кандидатов на вакансию), в «Государственной службе, некоммерческих организациях» и «Высшем менеджменте» (десять соискателей на предложение).

Спрос отличается. Так, сами компании больше нуждаются в менеджерах по продажам разного уровня (32%), строителях (11%), производственниках(10%), водителях(9%) ии рабочем персонале (8%). Тут надо учесть, что у вчерашних студентов еще все впереди, им надо только набраться опыта. А рабочего персонала требуется больше,но его нанимают чаще через службы занятости.

Аналитики отмечают при этом, что, несмотря ни на что, довольно много вакансий появилось как раз в госслужбе (рост на 84%), нужен домашний персонал (71%) и те самые водители (65%). А больше всего резюме поступило от тех, кто желал бы работать тренерами в фитнес-залах и тренажерках и парикмахерами, стилистами в салонах красоты (рост на 41%) . Многие считают подходящей для себя помощь по дому, она сейчас хорошо оплачивается (+35%).

И еще о зарплатах. Новость хорошая. По мнению аналитиков проекта HeadHunter «Банк данных заработных плат», предложения уровня зарплат в регионе продолжают расти, в среднем за квартал они прибавили 2-3%, и при этом их повышают активнее, чем в Москве и Петербурге. Например, в СФО рост заработных плат составил +4,5%. А это значит, что в ближайшее время число желающих сменить работу еще вырастет, ведь на новом месте оклад предложат выше.

ИСТОЧНИК KP.RU