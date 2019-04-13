СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-13T08:03:15+03:00

Наехал на ребенка и скрылся: в Усть-Куте горожане помогли задержать водителя, который сбил девочку на дороге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сотрудники ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» установили и задержали водителя автомобиля, который совершил наезд на школьницу и скрылся с места аварии.

Сам он объясняет свой поступок так - растерялся. Потому и не вызвал инспекторов ГИБДД и скорую помощь, а поспешил уехать, оставив ребенка на дороге на попечение прохожих. Они как раз и помогли его задержать, вызвав и медиков, и полицию. Сообщили приметы, назвали номера и марку автомобиля.

ДТП произошло в одном из микрорайонов Усть-Кута. Десятилетняя школьница перебегала дорогу прямо перед движущимся транспортом, не на переходе, поэтому водитель и не успел затормозить. А потом, вероятно, действительно испугался и растерялся. Девочку доставили в городскую больницу, сейчас она находится на лечении.

-В розыске автомобиля и его владельца полицейским оказали активное содействие неравнодушные горожане, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. -Вскоре выяснилось, что за рулем иномарки «Тойота Колдина» в момент ДТП был 48-летний местный житель.

За бегство с места аварии точно придется отвечать. Ему грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток. Сейчас водитель находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU