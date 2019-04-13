В Бурятии 12 апреля сошли с рельсов 13 вагонов, груженных углем

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-13T09:06:00+03:00

Двенадцатого апреля в Бурятии сошли с рельсов 13 вагонов с углем.

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Двенадцатого апреля около двух часов местного времени ( 09.00 московского) во время движения сошли с рельсов тринадцать вагонов с открытым верхом ( полувагонов) грузового поезда. Уголь рассыпался вдоль железнодорожного полотна. Произошло ЧП вблизи села Шабур Заиграевского района республики Бурятия.

- По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба ведомства. .- По ее результатам будет принято решение о том, кто и как будет отвечать за случившееся.

Отдельно отмечается, что в результате схода полувагонов никто не пострадал. Сейчас на месте аварии ведутся восстановительные работы. Организованы следственные мероприятия, направленные на установление точных причин и обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU