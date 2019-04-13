2019-04-13T09:06:00+03:00
Происшествия

В Бурятии 12 апреля сошли с рельсов 13 вагонов, груженных углем

Авария произошла в районе села Шабур Заиграевского района республики
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Двенадцатого апреля в Бурятии сошли с рельсов 13 вагонов с углем.Двенадцатого апреля в Бурятии сошли с рельсов 13 вагонов с углем.
Изменить размер текста:

Двенадцатого апреля около двух часов местного времени ( 09.00 московского) во время движения сошли с рельсов тринадцать вагонов с открытым верхом ( полувагонов) грузового поезда. Уголь рассыпался вдоль железнодорожного полотна. Произошло ЧП вблизи села Шабур Заиграевского района республики Бурятия.

- По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба ведомства. .- По ее результатам будет принято решение о том, кто и как будет отвечать за случившееся.

Отдельно отмечается, что в результате схода полувагонов никто не пострадал. Сейчас на месте аварии ведутся восстановительные работы. Организованы следственные мероприятия, направленные на установление точных причин и обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маршрут ралли «Шелковый путь-2019» впервые пройдет через Иркутскую область
Благоустройство улицы Урицкого в Иркутске: фасады зданий оформят в едином стиле
Наехал на ребенка и скрылся: в Усть-Куте горожане помогли задержать водителя, который сбил девочку на дороге
Мы заплатим вам 35 тысяч: именно эту сумму чаще всего называют работодатели в Иркутске
На федеральной трассе Р-258 "Байкал" в районе от Шелехова до Култука взрывают скалы
СК разбирается в причинах смерти двухлетнего ребенка в больнице Иркутска
Мужчину, который оплатил свои покупки чужой карточкой, ищут в Братске
В Иркутске оштрафовали блогеров, прокативших сноубордиста на крыше автомобиля
Двое жителей Тайшета избили на заправке своего знакомого ради денег и телефона
Пассажиру стало плохо в зале прилета: учения прошли в иркутском аэропорту
Где перед праздниками купить валюту выгодно, знают в «БКС Брокер»
На 9 троллейбусов увеличится городской автопарк в Иркутске