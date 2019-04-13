2019-04-13T11:03:01+03:00
Общество

Маршрут ралли «Шелковый путь-2019» впервые пройдет через Иркутскую область

В России знаменитый марафон проводится с 2009 года
Мария КНЯЗЕВА
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Маршрут ралли «Шелковый путь-2019» впервые пройдет через Иркутскую областьМаршрут ралли «Шелковый путь-2019» впервые пройдет через Иркутскую областьФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В 2019 году маршрут Международного ралли-марафона «Шелковый путь» впервые за свою историю пройдет через Иркутскую область. Мало того, местом старта российского этапа гонки будет именно столица Приангарья – город Иркутск. Дата – 6 июля. В наш город приедут команды из 40 стран.

- После автомобили поедут по территории Ангарского, Шелеховского и Слюдянского районов, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Далее экипажи двинутся в Монголию, а затем – в Китай.

В Иркутск накануне приехали представители организаторов «Шелкового пути». Им предстоит осмотреть места, которые будут задействованы в турнире, и проехать по «трассам» российского этапа.

СПРАВКА «КП»

Международный ралли «Шелковый путь» проводится в России с 2009 года. Впервые маршрут марафона пролегал через Россию, Казахстан и Туркменистан, в 2019 году это будут Россия, Монголия, Китай. Гонка на внедорожниках и грузовиках включена в международный и всероссийский календарь соревнований. Продлится ралли с 6 по 16 июля. Участникам предстоит преодолеть 5000 км по трассам и бездорожью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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