Комплекс " Дорожный пристав" по номерам вычислил на дорогах Усолья-Сибирского 21 должника

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-13T13:32:06+03:00

Всем им, чтобы не расстаться со своими автомашинами, пришлось срочно выплатить около 100 тысяч рублей

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Деньги относительно небольшие, с каждого в среднем по тысяч. Но это в среднем. И в этой сумме - не только налоги, штрафы и сборы, которые не выплатили автомобилисты из Усолья-Сибирского. Это и алименты, и давно обещанные долги. На дорогах города неплательщиков ловил робот. Точнее, специальная программа "Дорожный пристав", которая мгновенно сопоставляла номера с базой данных.

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- За три дня совместной работы правоохранителями было выявлено 21 транспортное средство, владельцы которых имели задолженности по административным штрафам, алиментам, банковским кредитам, налогам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Основная часть автовладельцев погасили свои долги на месте. Общая сумма погашенной задолженности составила более 100 тысяч рублей. Большая часть взысканных средств – задолженности по штрафам в области дорожного движения.

Но не все так легко отделались. Четыре автомобиля были отправлены с трассы под арест из-за крупных долгов их хозяев, а одно из них в итоге будет продано с торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU