Прокуратура Иркутска отслеживает сайты, торгующие запрещенным товаром

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-13T15:25:08+03:00

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Не только мошенники и аферисты используют интернет в своих целях, но и самого разного ода граждане с криминальными наклонностями. Например те, кто торгуют товаром весьма сомнительным, с помощью которого можно обманывать государство, работодателей и нас с вами.

-Так, Кировским районным судом города Иркутска признана запрещенной информация о способах изготовления орудий для лова рыбы с помощью удара током; реализации магнитов на приборы учета коммунальных услуг; оформлении медицинских книжек без прохождения необходимого освидетельствования; схемах легализации денежных средств, полученных преступным путем, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

С начала 2019 года судом рассмотрено и удовлетворено 26 таких заявлений от прокуратуры Ленинского района, большая часть из них исполнена.

ИСТОЧНИК KP.RU