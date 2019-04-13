2019-04-13T15:47:29+03:00
Экономика

Каждый пятый житель Иркутска, оформивший в банке кредитку, оказался в долговой яме

А в Москве тех, кто сталкивается с подобными сложностями, лишь 7, 4 процента
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Пользуясь кредиткой, сибирякам стоит быть осторожнее.Пользуясь кредиткой, сибирякам стоит быть осторожнее.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Вообще, судя по статистике Национального бюро кредитных историй, меньше просрочки по кредиткам в тех регионах, где и зарплаты выше. Так, в Москве плохие долги по пластику всего лишь у 7.4% тех, кто оформил такой займ, в Санкт-Петербурге - у 9,4%, в Ханты-Мансийском АО -10,8%. Впрочем, не исключено, что здесь просто привыкли не только получать, но и считать деньги, ведь переплаты по кредиткам высокие.

Среди жителей Иркутска тех, кто не смог вовремя выплатить "карточный" долг и погряз в долгах, 20%. Разумеется, делаем скидку на то, что имеется в виду не все население, а только взрослое. И опять же не все взрослое, а только те из нас, что имеют к обычной зарплатной карте еще и кредитку. А теперь скажите, многие ли не держат в бумажнике столь "удобный" инструмент? У большинства он есть. В соседнем Красноярске должников меньше -18,9%. Вообще же специалисты говорят, что количество тех, кто не платит вовремя о пластику, начинает снижаться. Люди постепенно понимают особенности такого кредита.

Больше всего долгов по этим займам в Алтайском (22,9%) и Ставропольском (22,8%) краях, а также в Кемеровской области (22,1%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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