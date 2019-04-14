2019-04-14T04:49:45+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 14 апреля до +19

По области – мокрый снег и дождь
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 14 апреля до +19Прогноз погоды в Иркутске: 14 апреля до +19Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 14 апреля - переменная облачность, без осадков. Ветер дует западный, северо-западный со скоростью 4-7 м/с, ожидаются порывы до 8-13 м/с. Воздух днем прогреется до +17…+19 градусов.

- По области - переменная облачность, по области и местами в южных, центральных, верхнеленских районах, горах Восточного Саяна небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура в Приангарье днем 14 апреля +14…+19, по прогнозам синоптиков при облачной погоде будет всего +4…+9, в северных районах +3…+8, местами -4…+1.

На дорогах региона – гололедица и снежный накат!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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