2019-04-14T06:05:17+03:00
Спорт

В Иркутске пройдет первенство России по вольной борьбе

В турнире примут участие 450 спортсменов
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В Иркутске пройдет первенство России по вольной борьбеВ Иркутске пройдет первенство России по вольной борьбеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Иркутске с 22 по 26 апреля пройдет первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Всего в турнире бороться за победу будет 450 спортсменов. От Приангарья выступят 15 борцов.

- К участию в соревнованиях допускаются юноши 2002-2004 годов рождения, имеющие первый спортивный разряд и выше, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - На ковер выйдут борцы в 11 весовых категориях: до 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 килограммов.

Бои пройдут в спорткомплексе «Байкал-Арена». По итогам соревнований лучшие спортсмены получат путевки на первенства Европы и мира. Вход для зрителей на поединки – свободный.

КОНКРЕТНО

Расписание первенства России по вольной борьбе

23 апреля:

С 10.00 – бои спортсменов в весовых категориях до 42, 45, 48, 51 и 55 кг;

24 апреля:

С 10.00 - поединки в весе до 60, 65, 71. 80, 90 и 110 кг, финальные бои спортсменов, выступавших в первый день;

25 апреля:

С 10.00 - утешительные схватки и финалы для спортсменов в весе до 60, 65, 71. 80, 90 и 110 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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