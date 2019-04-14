2019-04-14T06:41:46+03:00
Общество

Школьники Иркутской области «примерят» 300 профессий

Неделя профессиональных проб пройдет в Приангарье
Мария КНЯЗЕВА
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Школьники Иркутской области «примерят» 300 профессийШкольники Иркутской области «примерят» 300 профессийФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Определиться с будущим выбором. В понедельник в Иркутской области начнется неделя профессиональных проб. С 15 по 19 апреля школьники будут знакомиться со спецификой различных специальностей.

- Пробы пройдут в Иркутске, Ангарске, Братске, Зиме, Саянске, Тулуне, Тайшете, Байкальске, поселках Юрты, Улькан, Залари и других населенных пунктах, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – Всего в акции участвуют учащиеся 72 образовательных организаций Приангарья.

Будущие работники смогут «примерить» более 300 профессий. Направления будут следующие - «Карвинг овощей», «Начинающий цветовод», «Маркшейдерское дело», «Охотовед – профессия или хобби», «Сборка самолетов» и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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