Школьники Иркутской области «примерят» 300 профессий
Определиться с будущим выбором. В понедельник в Иркутской области начнется неделя профессиональных проб. С 15 по 19 апреля школьники будут знакомиться со спецификой различных специальностей.
- Пробы пройдут в Иркутске, Ангарске, Братске, Зиме, Саянске, Тулуне, Тайшете, Байкальске, поселках Юрты, Улькан, Залари и других населенных пунктах, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – Всего в акции участвуют учащиеся 72 образовательных организаций Приангарья.
Будущие работники смогут «примерить» более 300 профессий. Направления будут следующие - «Карвинг овощей», «Начинающий цветовод», «Маркшейдерское дело», «Охотовед – профессия или хобби», «Сборка самолетов» и многое другое.
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ИСТОЧНИК KP.RU