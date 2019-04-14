Навигация на Байкале откроется 15 мая

СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-14T08:05:43+03:00

Сейчас порыбачить с лодки можно только на Ангаре

Изменить размер текста: A A

Сезон навигации и эксплуатации маломерных судов на реках Иркутской области откроется 1 мая, на водохранилищах и на озере Байкал – 15 мая. Сейчас прокатиться на лодке или порыбачить можно только на Ангаре. Сотрудники ГИМС проводят регулярные проверки на акватории реки.

- С 1 марта, момента открытия навигации на реке Ангаре, в Иркутском и Усольском районах составлено пять протоколов в отношении судоводителей, - рассказал пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Иркутской области.

В трех случаях недостаточно была обеспечена безопасность пассажиров или спасательных жилетов не было вовсе, один судовладелец не имел права управлять лодкой, пятый – нарушил правила плавания.

Памятка от ГИМС

-судоводитель должен пройти обучение и иметь соответствующее удостоверение;

- судно обязательно с бортовыми номерами и прошедшее техосмотр;

- только в трезвом состоянии можно управлять лодкой;

- детей дошкольного возраста перевозить только со взрослыми;

- запрещено нарушать скоростной режим, правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, создавать своими действиями помехи судоходству;

- все, находящиеся на судне, должны быть в сертифицированных спасательных жилетах, которые плотно застегнуты.

Читайте также:

Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Иркутске: шоу запустят у памятника Якову Похабову

ИСТОЧНИК KP.RU