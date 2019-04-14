Увидеть «Лики ангелов мира» смогут в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-14T09:20:16+03:00

Выставка "Лики ангелов мира" приезжала в Иркутск в 2018 году. Фото: Усадьба Сукачева

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Как победить болезнь? У каждого серьезно заболевшего человека своя история – печальная или счастливая. Есть она и у художницы Юлии Ивановой. В 1997 году Юлия заболела. Перспектив на выздоровление врачи не давали. Тогда она, в благодарность за каждый прожитый день, за возможность видеть своего сына, стала рисовать ангела. По одному в день.

Болезнь отступила. Но желание продолжать изображать ангелов осталось. Так необычная «задумка» со временем стала международным проектом «Лики ангелов мира». Сейчас в нем участвуют мастера из 22 стран. Работы в рамках проекта есть разные. В Иркутск в этом году приедет выставка wood-картин.

— Это особая технология нанесения изображения на дерево, дающая зрителям возможность увидеть картины в новом качестве, получить особые эмоции от единения природы, творчества и светлой ангельской темы, — говорят организаторы.

Увидеть экспозицию можно будет с 17 апреля по 12 мая в Усадьбе Сукачева. Пред взором иркутян предстанут работы на деревянных «полотнах» размером метр на метр художников из Чехии, Англии, Хорватии, Беларуси, США, Болгарии и России.

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ИСТОЧНИК KP.RU